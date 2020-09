Maltempo, ancora instabilità sul Fvg

Nelle ultime 12 ore si sono susseguiti numerosi episodi temporaleschi, che hanno interessato maggiormente la Pedemontana pordenonese, l'Isontino e il Carso. I cumulati di pioggia più significativi sono stati registrati a Meduno con 88 mm, a Cason di Lanza con 77 mm e a Monfalcone con 75 mm, Fogliano 66 mm e Ruda 63 mm. Sono state misurate raffiche di vento fino a 80-90 kmh in varie località sia in quota che sulle costa. E' ancora in atto notevole attività temporalesca fra l'Isontino, il Cividalese e la Slovenia. Sono state segnalate grandinate anche consistenti ad Aviano, Sacile e Gorizia e a Meduno anche una tromba d'aria.

EVOLUZIONE. Nelle prossime ore serali continueranno ad affluire correnti sud-occidentali, che manterranno ancora marcata instabilità, con rovesci e temporali; saranno possibili piogge intense, specie verso est e sulle Prealpi. Soffierà ancora vento da sud-ovest (Libeccio) sostenuto, specie sulla costa. Le precipitazioni saranno intermittenti, possibili ancora grandinate e neve oltre i 1500 m. Nel corso della serata e della notte il vento da sud-ovest andrà attenuandosi e a partire dalla fascia alpina, in estensione poi a tutte le zone, inizieranno ad affluire correnti settentrionali sostenute e più fredde. Nella prima parte della notte le precipitazioni potranno essere nuovamente più estese, in genere da moderate ad abbondanti, solo localmente intense, in progressivo esaurimento verso la mattina di sabato.

EFFETTI AL SUOLO. Allagamenti si registrano nei comuni di Monfalcone, Staranzano, Polcenigo e Budoia; caduta alberi nei comuni di Porcia, Arta Terme, Taipana, Doberdò del Lago, Caneva, San Giovanni al Natisone, Cervignano, Cavasso Nuovo, Arba e Zoppola; edifici scoperchiati per vento forte in comune di Meduno; smottamenti nei comuni di Caneva e Pinzano al Tagliamento; in comune di Socchieve è stato chiuso il guado temporaneo per la frazione di Avaris.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. Situazione monitorata e sotto controllo, i principali fiumi permangono sotto i livelli di guardia, con innalzamento dell'Isonzo e del Vipacco che a Savogna d’Isonzo ha superato il livello di attenzione di 4,5 m ed è attualmente lieve aumento. E’ stato chiuso il guado di Rauscedo sul Meduna.

VOLONTARIATO. Da inizio evento hanno operato complessivamente 154 volontari di 50 Comuni per interventi e in monitoraggio sul territorio. Da inizio evento sono pervenute complessivamente 212 chiamate al Numero Unico d’Emergenza.