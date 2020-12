Maltempo, ancora precipitazioni e neve

Una profonda depressione interessa l'Italia settentrionale con un afflusso di correnti umide meridionali sulla regione, che hanno portato nevicate anche a bassa quote. Alla luce delle previsioni, la Protezione civile ha prorogato fino alle 14 di mercoledì 30 dicembre l'allerta meteo, di livello arancione su Carnia e Friuli Occidentale e giallo sul resto della regione per piogge, vento forte, neve, valanghe (qui il bollettino, che indica rischio 4) e, sulla cosa, acqua alta e mareggiate.

Oggi su tutta la zona montana nevicate intense fino a fondovalle. In pianura e sulla costa piogge moderate. Sulla costa e in quota soffierà vento da sostenuto a forte, inizialmente da sud o sud-est, nel pomeriggio da sud-ovest.

Per la giornata di domani, martedì 29 dicembre: cielo in prevalenza coperto con precipitazioni intermittenti in



genere moderate, più abbondanti sulla fascia orientale. Nevicate probabilmente fino a fondovalle nelle zone interne, oltre i 400-500 m circa sulle zone prealpine prospicienti la pianura, più abbondanti su Alpi e Prealpi Giulie. Possibili rovesci temporaleschi su pianura e costa orientali. Sulla costa soffierà Libeccio, a tratti anche sostenuto. Possibili foschie in pianura nelle ore notturne.

Mercoledì 30: nuvolosità variabile, forse più persistente a est, dove sarà possibile qualche breve precipitazione. In pianura possibili foschie o qualche nebbia notturna.

VIABILITA’. Aggiornamento viabilità montana regionale pordenonese: statale 13 zona Sacile dal km 63+297 al km 85+300 pulita e percorribile; regionale 251 tratto Pordenone - Maniago: in azione mezzi operativi per pulizia viabilità; percorribile con attenzione; regionale 251 tratto da Montereale al confine regionale (dal km 60+129 al km 97+805) percorribile con prudenza (pneumatici invernali o catene montate); in azione mezzi operativi per pulizia viabilità.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. Situazione monitorata e sotto controllo, i principali fiumi sono sotto il livello di guardia.

DATI DI MAREA. Nella mattinata si è registrato un picco di marea con allagamenti localizzati a Grado (Riva Bersaglieri). Raggiunto il picco di marea a Trieste pari a 2,80 metri alle 9:40. Raggiunto il picco di marea a Grado pari a 1,31 metri alle 10:10.

VOLONTARIATO. Da inizio evento hanno operato complessivamente 325 volontari di 65 Comuni per interventi di spargimento sale, sgombero neve, acqua alta e mareggiate.