Maltempo, blackout a Trieste

A causa del forte maltempo di ieri, in particolare a causa di una violenta grandinata che si è concentrata in poco meno di mezz'ora, a Trieste si è verificato un breve blackout in una zona della città. Tanto è bastato per bloccare numerosi ascensori in diverse palazzine, tutti con persone all'interno. Sei gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando giuliano per sbloccare i sistemi e liberare le persone intrappolate.

I pompieri sono intervenuti in particolare, dalle 19.30 in poi, in viale 25 Aprile a Muggia, in via del Roncheto, in via dei Moreri, in via San Giovanni Bosco, in riva Tommaso Gulli e in Via della Tesa, sempre a Trieste. Nessuna persona è rimasta ferita oppure ha avuto la necessità di ricorrere alle cure mediche.