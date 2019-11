Maltempo, chiusa senza nuovi danni l'allerta

Una depressione mediterranea, spostandosi dal mar Tirreno al mar Ionio, determinerà per qualche giorno sulla nostra regione l'afflusso di correnti più secche orientali sulla regione a partire da questo pomeriggio.

In giornata piogge residue con quota neve a 1.800-2.000 metri; dal pomeriggio-sera tendenza alla cessazione delle precipitazioni. Sulla costa soffierà Bora moderata. Per domani si prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sulla costa soffierà Bora moderata.

EFFETTI AL SUOLO. La marea a Grado ha registrato il valore massimo di 1,24 metri alle 8.30, a Trieste il valore massimo di 2,67 alle 8. Non sono state registrate criticità.

Nelle ultime 24ore sono state registrati 252,8 mm di precipitazioni a Malga Valine, a Barcis 199.2 mm, ad Andreis 182.2 mm, in Val dei Sass a 178.0 mm, a Casera Pradut 172.6 mm, a Pala Barzana 166.6 mm, a Val Sughet 165.8 mm, a Piancavallo 162.6 mm, a Malga Cjampiuz 161.2 mm, al Rifugio Tamai 149.2 mm, a Prescudin 148.4 mm, a Casera Podestine 148.0 mm, a Candaglia 135.2 mm, a Claut Tre Pini 130.2 mm, a Claut 125.2 mm, a Cellino 123.6 mm, a Sella Chianzutan 122.2 mm, a Tramonti di Sotto 116.4 mm, a Ravascletto 113.0 mm, a Campone 108.4 mm, a Baldass 106.8 mm, a Casera del Mestri 98.8 mm, al Rifugio Pussa 98.0 mm, a Forni di Sotto 96.4 mm, a Ravedis Invaso 95.2 mm.

Il valore di scarico del bacino di Ravedis alle 11 era pari a 171,10 mc/s, quello di Ponte Racli alle 11 è di 142,12 valori stazionari.

VIABILITA’. Si segnala che la strada regionale 251 a Barcis è presidiata da Fvg Strade per presenza di 5-6 centimetri d’acqua sulla careggiata, comunque attualmente aperta al traffico veicolare. La strada per Cavasso Nuovo, in località Petrucco,è interessata dalla caduta di un masso ed è stata chiusa lato Cavasso Nuovo, mentre resta aperta lato Fanna.

Una trentina i volontari presenti sul territorio per monitoraggio argini e acqua alta.