In considerazione dell'allerta meteo diramato dalla Protezione Civile che prevede intense precipitazioni in tutta la regione e in particolare sul territorio del Friuli Occidentale nel fine settimana, Fvg Strade annuncia la chiusura dei tratti stradali in guado lungo i torrenti Meduna e Cellina sulla regionale 51 del Venchiaruzzo e sulla regionale 27 Vivarina.