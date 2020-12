Maltempo, continua il lavoro in Carnia

Anche oggi sono proseguiti gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, riconducibili al maltempo che ha colpito il territorio regionale, che i Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia stanno eseguendo dal 6 dicembre.

I pompieri sono stati impegnati in particolare in Carnia, dove stanno operando per la messa in sicurezza di alcune strutture pericolanti e lo sgombero della neve che si è depositata sulle strade, impedendo la circolazione. In considerazione delle allerte meteo ancora presenti sul territorio, i moduli operativi di colonna mobile di tutti i comandi provinciali sono pronti a muovere in tempi brevissimi.