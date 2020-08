Maltempo, continuano gli interventi. Nel pomeriggio nuovo fronte

Continua, in diverse zone della regione, la conta dei danni legati all'ondata di maltempo che, da sabato pomeriggio, ha provocato danni e disagi dalla montagna al mare. Solo l'area giuliana è stata 'risparmiata' da conseguenze importanti. Oggi la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo, di livello giallo, su tutto il Fvg per un nuovo fronte che, nel pomeriggio, potrebbe portare nuovamente precipitazioni localmente intense.

Resta da risolvere il problema all'acquedotto Destra Tagliamento: Hydrogea è al lavoro per risolvere i problemi, ma sono circa 15mila le utenze - nei comuni di Vito d'Asio, Forgaria nel Friuli, Pinzano al Tagliamento, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Travesio, Sequals, Arba, Vivaro e Fanna - senza acqua potabile.

Altra criticità diffusa è quella dei black-out che hanno interessato, complessivamente, oltre 6mila utenze: attualmente sono 588 le linee ancora da ripristinare tra le aree di Udine e Gorizia. Per informazioni contattate il numero verde E-Distribuzione 803.500 o consultate il sito.

Viabilità: restano chiuse l’ex provinciale 1 della Val D’Arzino tra San Francesco e Verzegnis e l’ex provinciale 63 tra Frisanco e Casasola, mentre la regionale 352 in comune di Aquileia è transitabile a senso unico alternato.

Ancora tanti gli interventi 'in coda'. I Vigili del fuoco isontini - cinque squadre per un totale di 30 uomini nella sola giornata di ieri - sono intervenuti per danni da vento nella zona compresa tra Gorizia e Grado, dove sono ancora 120 gli utenti da ricontattare.

In questa area i danni sono legati a caduta alberi, edifici scoperchiati (si tratta di coperture per la maggior parte in lamiera), segnali stradali divelti, cassonetti dell'immondizia e tegole volati a terra. In un caso una pianta è caduta su una vettura.

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Nessun particolare problema è stato rilevato, invece, nella zona di Dolegna del Collio e Cormons.

A Udine, il maltempo, in serata, ha causato caduta alberi in viale Venezia e via Gorghi, con piante ad alto fusto che sono finite sulle case e sono state rimosse dai Vigili del Fuoco intervenuti anche da altri Distaccamenti, tra i quali Cervignano del Friuli e San Daniele del Friuli. Alberi caduti anche in via Martignacco.

Nella notte interventi per allagamenti, rami e alberi caduti a Pasian di Prato e Martignacco, nelle Valli del Natisone e nell'area di Cervignano del Friuli. In comune di Campoformido, ieri sera quattro volontari con due mezzi della protezione Civile hanno effettuato diversi interventi per caduta alberi sul territorio comunale. Allagato anche il sottopasso di Via Della Roggia, a Basaldella. I volontari hanno monitorato anche i sottopassi, nonché i torrenti Cormôr e Lavia.

Fvg strade, intanto, sta monitorando le arterie chiuse al traffico per frane. Alcune sono in fase di riapertura anche solo a senso unico alternato.

Nella zona del Friuli occidentale la notte è stata relativamente tranquilla con tutti gli interventi quasi del tutto evasi.