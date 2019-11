Maltempo, dal canale spunta una vecchia bomba

In questi giorni di maltempo, qualcosa di strano spunta da un canale d'irrigazione. Un uomo si avvicina e scopre che non si tratta di un pezzo di tronco o di un grosso ramo trascinato dal vento e dalla corrente. È un proietto di artiglieria, probabilmente del Secondo Conflitto Mondiale. Il singolare rinvenimento è stato fatto nei giorni scorsi nel territorio di Cervignano.

L'area è stata immediatamente delimitata in modo tale che nessuno possa avvicinarsi e farsi male. Ritrovamenti di questo tipo sono molto comuni in Friuli.

A occuparsi della sua messa in sicurezza saranno gli artificieri del III Reggimento Genio Guastatori di Udine. Si tratta di un proietto di artiglieria di circa 22 centimetri di diametro. È stato informato anche il sindaco dei Cervignano Gianluigi Savino.

Probabilmente l'ordigno, essendo in cattivo stato di conservazione, non è pericoloso. Ma per i residuati si procede sempre come se si trattasse di ordigni perfettamente funzionanti.