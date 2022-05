Maltempo, danni al campo sportivo di Bannia

Il maltempo degli scorsi giorni ha creato dei danni agli spogliatoi del vecchio campo sportivo di Bannia di Fiume Veneto. Il vento ha sollevato le protezioni posizionate dai Vigili del Fuoco sulla copertura per la messa in sicurezza della struttura, dopo la grandinata del mese di agosto, in attesa di un lavoro di ristrutturazione più profondo che non si limiti alla mera sostituzione dei pannelli in Eternit presenti da oltre 40 anni sul tetto.

“Purtroppo – dichiara il vicesindaco Roberto Corai - il maltempo ha staccato alcuni frammenti di pannello che sono poi caduti nelle vicinanze dell’edificio, un quantitativo minimo. La ditta specializzata incaricata dal Comune ha già provveduto nell’arco di qualche giorno alla bonifica dei frammenti e alla messa in sicurezza dell’area, permettendo la riapertura del campo nella giornata di oggi. Ci sembra, ancora una volta, che l’evento sia stato esageratamente e in maniera allarmistica amplificato dal consigliere comunale Tonus, per la presenza, secondo lui, di lastre di amianto sparse sul campo sportivo di Bannia".

"Da tempo siamo abituati agli insulti personali rivolti verso i componenti della Giunta da parte del centrosinistra, tuttavia non si può rimanere in silenzio quando si tenta di diffondere allarmi ingiustificati, travisando i fatti oggettivi ed enfatizzando scientificamente piccole problematiche per accrescerne artificialmente la gravità. Pare evidente a chiunque abbia approfondito la questione che, fermo restando la massima attenzione sempre necessaria sul pericolo dell’amianto, purtroppo ancora diffusissimo sugli edifici pubblici e privati, parlare di ‘lastre sparse sul campo sportivo’ significa o parlare per sentito dire, o essere in totale malafede".