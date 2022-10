Maltempo, danni al tetto di un edificio a Cavazzo Carnico

Dalle 19 di ieri, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, con il supporto dell'autoscala della sede centrale di Udine, è stata impegnata a Cavazzo Carnico dove un intenso acquazzone, accompagnato da forte vento, ha danneggiato il tetto di uno stabile con conseguenti infiltrazioni d'acqua negli appartamenti sottostanti.

Giunti sul posto i pompieri hanno eseguito un sopralluogo e provveduto a sistemare dei teli a copertura del tetto danneggiato per permettere agli inquilini di rimanere nei propri alloggi.

Alle 5, il gestore della diga di Salcano ha comunicato il possibile superamento del valore di scarico di 300 mc/s (primo livello di guardia). Le forti piogge della notte appena trascorsa hanno ingrossato i corsi d'acqua con portate in aumento, ma non si segnalano criticità.

Alle 4.30 i volontari della squadra comunale di Protezione civile di Farra d'Isonzo sono usciti per un monitoraggio del territorio per accertarsi che non ci fossero situazioni di pericolo per la comunità. Non si segnalano criticità.