Maltempo, danni e allagamenti nel Friuli Occidentale

La sala operativa dei Vigili del fuoco di Pordenone, in seguito ai fenomeni temporaleschi che hanno interessato la provincia nel pomeriggio, attorno alle 16, ha ricevuto numerose richieste d'intervento, principalmente nella zona Casut-Camolli-Strada Geromina in comune di Sacile. Interessati in parte dall'ondata di maltempo anche Cimpello, Prata di Pordenone, Brugnera e Fiume Veneto.

Le richieste - una ventina circa - sono per allagamenti, alberi e pali pericolanti o caduti sulle strade. In questi casi, viene data di norma priorità al ripristino della viabilità, per consentire ai mezzi di soccorso di poter raggiungere, in caso di necessità, tutte le parti del territorio e rimuovere ostacoli che generano pericolo alla circolazione, fatte salvo tutte le richieste di soccorso urgenti e improrogabili.

In via San Pietro, a Prata di Pordenone, sta operando una squadra di Pordenone per la rimozione di alberi e pali pericolanti. Ulteriori tre squadre dei pompieri provenienti da Pordenone, Maniago e San Vito al Tagliamento, stanno invece operando a Sacile su vari scenari, tra cui la rimozione di un albero caduto sul tetto di un'abitazione.

Nella foto l'intervento, ancora in corso, per la rimozione di un albero pericolante nei pressi della Chiesa di San Tommaso Apostolo a Cimpello. La prima partenza e l'autoscala dei Vigili del Fuoco di Pordenone hanno dovuto sezionare in più parti la pianta, di circa 15 metri d'altezza, che incombeva sulla piazza. Oltre ai pompieri, sono impegnati i volontari della locale sezione di Protezione Civile e la Polizia Municipale.