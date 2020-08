Maltempo, danni in diverse zone del Fvg

L’attesa ondata di maltempo (ricordiamo che fino alle 18 di martedì 18 agosto è in vigore un’allerta meteo giallo su tutta la Regione) ha interessato diverse aree del Fvg. Un’imbarcazione al largo di Grado si è capovolta a causa del mare grosso improvviso. Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto stanno intervenendo per soccorrere l'equipaggio finito in acqua. Sempre sull'Isola d'Oro si è abbattuta una tempesta di sabbia, che ha costretto i bagnanti a una rapida fuga dall'arenile.

Numerosi gli alberi caduti nel Friuli Occidentale, dove si è scaricata una vera e propria ‘bomba d’acqua’, mentre a Cervignano rami pericolanti e piante sono finite sulla carreggiata, in via Caju; sul posto stanno operando i pompieri del Distaccamento di Cervignano del Friuli.

Anche a Udine piante schiantate dal forte vento, una delle quali in via Colugna. Parte dell’intonaco di un'abitazione è rovinato a terra in via Aquileia. A Bertiolo un palo della linea telefonica è caduto in strada. A Codroipo si registrano allagamenti diffusi in abitazioni e sulla viabilità. Al lavoro Protezione Civile e Vigili del fuoco.

Tra le 17 e le 19 sono una trentina gli interventi conclusi, 23 quelli in corso e circa 25 quelli in coda tra le segnalazioni ricevute dai pompieri del Fvg. Le tipologie delle richieste di soccorso sono quelle tipiche

del maltempo: ascensori bloccati, allagamenti, alberi caduti, pali, cornicioni e intonaci pericolanti. Al momento la situazione si sta normalizzando ma le sale operative dei quattro comandi provinciali continuano a ricevere richieste d'intervento.