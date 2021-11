Maltempo, decine d'interventi in Fvg

Decine di interventi, nella notte, per maltempo, in Friuli Venezia Giulia. I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Codroipo, per due allagamenti in abitazione, e a San Giorgio di Nogaro, per la stessa problematica.

Disagi di natura elettrica a Mortegliano, per l'incendio di un cavo elettrico, mentre a Torreano e a Faedis due contatori sono rimasti danneggiati, sempre a causa gli sbalzi di tensione.

Nell'area di Trieste interventi da parte dei pompieri della Sede Centrale e del Distaccamento di Muggia per piante e rami finiti sulla viabilità in zona Bagnoli della Rosandra e San Dorligo della Valle.

A Gorizia, in città, un allagamento di un scantinato di un'abitazione, mentre nel Friuli Occidentale allagamenti diffusi di scantinati nelle zone di Fontanafredda, Azzano Decimo e Pordenone.

Nessuna persona è rimasta ferita.