Maltempo di dicembre 2020, al via la ricognizione dei danni

In relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 e alle conseguenze che questi eventi meteorologici hanno causato al territorio del pordenonese – tra cui il Comune di Pasiano - l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 783 del 2 luglio 2021 ha dato avvio alla ricognizione dei danni subiti e prime misure economiche a sostegno dei privati e delle attività economiche e produttive.



Gli eventi calamitosi dello scorso dicembre hanno causato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività produttive.

I soggetti interessati, privati cittadini, persone fisiche e giuridiche, titolari di attività economiche e produttive dovranno trasmettere gli eventuali danni subiti all’Ufficio Protocollo o per via telematica all’indirizzo comune.pasianodipordenone@certgov.fvg entro le ore 13 del 17 settembre quale termine ultimo, a pena di esclusione (la scadenza assegnata alle amministrazioni comunali per la trasmissione dei dati alla Protezione Civile della Regione è il 27 settembre). Le segnalazioni dovranno essere distinte tra danni subiti al patrimonio privato e danni alle attività economiche-produttive con sede nel Comune.



La modulistica è disponibile al seguente link: https://www.protezionecivile.fvg.it/it/commissario-delegato-emergenza-eventi-meteo-dicembre-2020 sia per le attività economiche e produttive che per i privati.

I contributi sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative. Non saranno prese in considerazione richieste di contributo prestate in maniera difforme a quanto stabilito. Le attività ricognitive non costituiscono riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.