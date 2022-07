Maltempo, due imbarcazioni in difficoltà nel Golfo di Trieste

Il 10° Maritime Rescue Sub Centre della Guardia Costiera di Trieste ha coordinato contemporaneamente due interventi di ricerca e soccorso per due imbarcazione in difficoltà a causa del repentino cambiamento delle condizioni meteomarine, verificatosi nel tardo pomeriggio.

I due mezzi sono stati colti dall’improvviso maltempo nel tratto di mare compreso tra Punta Sottile e la boa Paloma, riportando alcune avarie alle strutture di bordo.

Le richieste di soccorso, raccolte dalla Sala Operativa della Guardia Costiera nell’arco di dieci minuti, hanno fatto scattare immediatamente le ricerche: una barca a vela con quattro persone a bordo e un’unità a motore con una persona a bordo, che risultava peraltro irreperibile.

Le operazioni hanno richiesto l’impiego dell’unità di soccorso Sar ognitempo CP 881 della Guardia Costiera e della motovedetta VF 1114 dei Vigili del Fuoco, sotto il coordinamento dalla Sala Operativa della Guardia Costiera.

Il pronto intercetto della prima delle due unità in difficoltà da parte della CP 881, avvicendata in un secondo momento dal mezzo dei pompieri e il peggioramento delle condizioni meteo hanno dettato l’allargamento delle ricerche della seconda unità, con l’impiego del velivolo Drago dei Vigili del fuoco di Venezia e di un mercantile in transito nell’area.

Fortunatamente, l’imbarcazione a motore è riuscita ad avvicinarsi autonomamente alla costa, raggiungendo – pur con difficoltà – la Sacchetta del porto di Trieste, dove è stata intercettata da personale della Guardia Costiera.

I militari hanno quindi prestato i primi soccorsi al conducente, in evidente stato di shock e con un possibile principio d'ipotermia, e hanno immediatamente richiesto l’intervento di un’unità mobile del 118 per il successivo trasporto in ospedale e gli accertamenti del caso.

La barca a vela, invece, assistita dai pompieri e scortata dalla CP 881, è stata ormeggiata in sicurezza al Porto Franco Vecchio.