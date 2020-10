Maltempo, due incendi causati da fulmini. Un uomo ustionato

I temporali che si sono abbattuti in provincia di Udine nella tarda serata hanno causato due incendi dovuti a fulmini che hanno colpito i fabbricati.

Il primo si è verificato alle 21.50 ad Aiello del Friuli, in via Dante Alighieri, e ha completamente distrutto il quadro elettrico che si trovava nel locale lavanderia, al piano terra. Nessuna conseguenza per le persone. Il materiale plastico combusto ha però generato molto fumo che ha annerito le pareti di alcuni locali. L'abitazione è comunque agibile. Sul posto è giunta una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Cervignano del Friuli.

Ben più gravi i danni causati dalla scarica che ha colpito l'antenna televisiva di una villa a schiera in via Acacie a Rivignano - Teor. Il fulmine ha completamente distrutto l'impianto elettrico e ha innescato un incendio nel piano mansardato, distruggendo gran parte degli arredi e del materiale depositato.

All'interno erano presenti padre, madre e figlia. L'uomo, nel tentativo di avere ragione delle fiamme, ha usato la pompa per irrigare il giardino, ma è rimasto ferito, con ustioni di secondo e terzo grado agli arti e al capo; soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato all'ospedale. Nessuna conseguenza invece per la moglie e la figlia.

L'abitazione a seguito dei danni riportati non è agibile. Sul posto alle 22.30 è giunta prima una partenza del distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Codroipo e poi due squadre dalla sede centrale di Udine.

Oltre ai sanitari sono arrivate anche una radiomobile dei Carabinieri di Latisana e una pattuglia dei Carabinieri di Rivignano - Teor. L'intervento è ancora in corso per la messa in sicurezza del fabbricato.