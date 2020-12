Maltempo, due strade chiuse per frana

Ancora problemi per smottamenti di pendii e versanti in Carnia. Si sono verificati poco prima delle 21 di questa sera: a seguito dei cedimenti dei declivi, sono state chiuse al transito due strade.

Si tratta della Sp40 "di Paularo", in entrambi i sensi di marcia, nel territorio del comune di Arta Terme.

La seconda strada chiusa è la Sp21 "di Invillino", sempre in entrambi i sensi di marcia, a seguito di una frana, in comune di Verzegnis.

Per fortuna, nel momento in cui ci sono stati distacchi di materiali, finiti sulla carreggiata, non stava transitando nessuno. Nessuna persona, quindi, è rimasta ferita. Sul posto i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile.