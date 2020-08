Maltempo e allagamenti a Trieste, raffica di interventi

Superlavoro dei vigili del fuoco triestini a causa del fortunale abbattutosi nel tardo pomeriggio di oggi sul territorio provinciale. Dalle 18.30 i pompieri hanno portato a termine 30 interventi di soccorso mentre 40 sono ancora le richieste da evadere con tipologie tipiche del maltempo alberi caduti, rami, intonaci e finestre pericolanti; allagamenti; ascensori bloccati con persone all'interno.

Il personale del Nucleo di Soccorso Subacqueo Acquatico uscito nel tardo pomeriggio per il soccorso a imbarcazioni in difficoltà è rientrato in sede senza aver eseguito soccorsi in quanto fortunatamente tutte le imbarcazioni che erano state segnalate in difficoltà, nella zona di Barcola a causa del mare formato con onde che hanno raggiunto i due metri, sono riuscite a rientrare autonomamente; i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno verificato con tutte le società sportive che gli atleti fossero rientrati incolumi con le loro imbarcazioni. Gli specialisti nautici hanno dato assistenza, in collaborazione con una motovedetta della Capitaneria di Porto a un'imbarcazione che a largo di Lazzaretto - Muggia governava con difficoltà.

Al momento negli altri Comandi provinciali dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia non si registrano criticità dovute al maltempo ma in considerazione dell'allerta meteo tutti i moduli operativi di colonna mobile regionale sono pronti a partire e sono allertate anche due sezioni in versione alluvionale dei comandi provinciali del Veneto pronti a muovere in tempi brevissivi per raggiungere il Friuli Venezia Giulia in caso di bisogno.

Al fine di garantire un pronto intervento è stato anche rafforzato il presidio in ambito acquatico con il trattenimento in servizio di quattro sommozzatori del Nucleo di Soccorso Subacqueo Acquatico regionale che al momento stanno operando presso il porticciolo di Barcola e la Sacchetta di Trieste per la messa in sicurezza degli ormeggi di alcune imbarcazioni.