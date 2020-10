Maltempo e bora, diversi interventi in Fvg

Diversi interventi questa notte a Trieste da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Centrale e del Distaccamento di Opicina, a causa di caduta alberi per la bora. In via Petrarca il tratto resta interdetto alla viabilità a causa della caduta di una grossa pianta, che sarà possibile rimuovere solo durante la giornata di oggi. Diversi gli interventi anche per infissi e vetri che sono andati in frantumi a causa del forte vento.

Alberi pericolanti, sempre a casa del maltempo, ieri, anche a Cividale del Friuli, in via Fornalis, e a Stregna, lungo l'ex provinciale 47. Sul posto i pompieri del Distaccamento della Città Ducale per la messa in sicurezza.