Maltempo e pioggia accendono nuovi dubbi sulla raccolta differenziata a Udine

Pioggia e vento, domenica pomeriggio e sera, hanno spazzato la città, creando disagi tutto sommato 'ordinari' per i cittadini, alle prese tuttalpiù con ramaglie cadute in strada o fogliame che ostruiva le fognature. Alla vigilia dell'introduzione del sistema di raccolta rifiuti 'Casa per casa', a Udine, però, c'è chi teme che il maltempo in futuro possa creare notevoli disagi lungo le vie cittadine.

Si accendono, dunque, nuovi ulteriori dubbi sulla raccolta differenziata spinta dei rifiuti.



Da un sondaggio effettuato tra cittadini che vivono in condominio emerge la volontà predominante di voler usufruire dei bidoni individuali da porre la sera, secondo gli orari e il calendario prestabiliti, all’esterno delle case, quindi sui marciapiedi. Una metodologia che suscita qualche perplessità, soprattutto alla luce di alcune zone dove i condomini contano decine e decine di nuclei famigliari che ogni sera riverserebbero altrettante decine e decine di bidoncini sul marciapiede.



“Immaginiamoci cosa potrebbe accadere con condizioni meteo analoghe a quelle di domenica - ci spiega la presidente di Anaci Udine, Emanuela Gorgone.- Essendo molto leggeri, i bidoncini finirebbero in strada, creando anche situazioni di pericolo per gli automobilisti e per i passanti”.



Emerge anche un altro punto critico, sempre legato ai condomini. Pare che si stato sottovalutato il regolamento legato all’utilizzo di aree comuni condominiali dove, per potervi sistemare i cassonetti, è necessaria una delibera dell’assemblea dei condomini. A nulla vale, quindi, il consenso dei consiglieri di condominio, soprattutto se l’iniziativa è da parte di esterni.



L’Anaci ribadisce la sua posizione, suggerendo di optare per le soluzioni meno indolori per tutti i residenti. Una di queste soluzioni è "l’introduzione dei cassonetti intelligenti da lasciare in strada per l’utilizzo dei quali è necessario essere dotati di un’apposita tessera. In alternativa si può puntare sull’impiego dei cassonetti tradizionali accompagnato però dall’insegnamento ai cittadini su come devono essere smaltite le immondizie".

"Tanto più che - conclude Gorgone - in molte altre città stanno facendo un passo indietro rispetto alla raccolta porta a porta".