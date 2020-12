Maltempo, fino a mezzo metro di neve. Viabilità in difficoltà in montagna

Le correnti meridionali che precedono il fronte di questa sera hanno determinato abbondanti nevicate sulla zona montana: nelle ultime 18 ore sono caduti tra 40 e 55 centimetri di neve fresca sulla Carnia occidentale, tra 30 e 40 sulla Carnia centrale, tra 25 e 35 centimetri sul Tarvisiano, tra 35 e 45 sulle Prealpi Giulie, tra 30 e 45 sulle Prealpi Carniche (oltre i 1000 metri).

Sulla fascia prealpina prospiciente la pianura al di sotto dei 1000 m di quota sono caduti 10-15 centimetri di neve. Sulla pianura la neve della mattina ha lasciato il posto alla pioggia ovunque. Il vento da sud si è intensificato nel primo pomeriggio con raffiche fino a 95 km orari sulla costa, 90 km orari in quota in Carnia, 70 km orari in pianura.

EVOLUZIONE. Il fronte sta passando in queste ore, pertanto nelle prossime sei ore le precipitazioni si attenueranno a partire da ovest, insistendo maggiormente a est, con nevicate ancora abbondanti (20-30 cm) sulle Alpi Giulie fino a fondovalle, più moderate in alta Carnia (10 cm), deboli altrove. Il vento, in rotazione da sud-ovest (Libeccio), si attenuerà gradualmente.

VIABILITA’. In considerazione delle abbondanti nevicate in corso in montagna (in pianura nel corso della mattinata nevicata volturata in pioggia) si segnalano criticità crescenti ma sotto controllo lungo la regionale 251 in Valcellina (da Montereale a Erto e Casso), le regionali 552, 355 e 465, la statale 52 e la regionale 512. Si consiglia di non mettersi in viaggio se non necessario e si ricorda in ogni caso l'obbligo di montare pneumatici invernali o catene da neve.

Chiuse la regionale 110 del Passo Pramollo e la regionale 73 del Lumiei per rischio Valanghe.

EFETTI AL SUOLO. Numerosi interventi nella notte e nelle prime ore della giornata dei volontari per sgombero neve. La nevicata in pianura ha lasciato il posto alla pioggia e al vento forte causando locali allagamenti (sottopasso in comune di Campoformido che risulta chiuso) e cadute di alberi (San Giorgio di Nogaro e Sequals).

Il vento ha causato la rottura degli ormeggi ad imbarcazioni a Cervignano e caduta di pali telefonici a Muzzana del Turgnano.

Sono circa 70 gli interventi di soccorso portati a termine dai Vigili del fuoco dei quattro comandi regionali tra le 8 e le 18.30 di oggi. Una cinquantina i soccorsi espletati dal personale del comando di Udine che sono stati impegnati per assistere automobilisti e autotrasportatori bloccati dalla neve in alcune strade della Carnia dove i pompieri hanno anche eliminato il pericolo dato dalla neve depositatasi su tetti e coperture di gazebi, mentre in altre zone della provincia sono stati gli alberi caduti a impegnare i pompieri.

I Vigili del fuoco del Comando di Pordenone hanno ricevuto numerose chiamate e richieste di aiuto. I Comuni interessati dagli interventi sono Andreis, Azzano Decimo, Castelnovo del Friuli, Chions, Fanna, Fiume Veneto, Frisanco, Meduno, Montereale Valcellina, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Spilimbergo, Vajont.

La distribuzione degli interventi vede al primo posto la rimozione di rami, alberi, pali e strutture pericolanti, seguita da incidenti stradali e recupero autovetture e veicoli. Sono stati effettuati anche altri interventi di minor rilievo. La squadra di Maniago ha effettuato numerose rimozioni di alberi pericolanti, in particolare a Meduno e ad Andreis.

La squadra di San Vito ha effettuato recuperi di auto bloccate e verifiche di cabine elettriche in seguito alle segnalazioni di alcuni passanti. Le squadre della sede Centrale oltre a svolgere altri simili interventi e dare supporto con l'autoscala alle altre squadre del territorio, hanno effettuato il recupero della cisterna di Gpl a Porcia e un incidente stradale tra due vetture per il ghiaccio, nella mattinata.

La squadra di Spilimbergo è stata impegnata nella mattinata in rinforzo alle squadre di Udine nella ricerca persona. E' attualmente impegnata nella verifica di una frana a Castelnovo del Friuli, località Martiners, cinque abitazioni e una decina le persone isolate. Sul posto il Funzionario di Guardia e la fotoelettrica per illuminare lo scenario.

Una decina gli interventi eseguiti dal personale dei comandi di Gorizia e Trieste. In considerazione delle attuali condizioni meteo e delle allerte regionali tutti i comandi del Friuli Venezia Giulia sono costantemente in contatto con la sala operativa della direzione regionale che in caso di necessità è in grado di inviare al comando che ne avesse bisogno personale e mezzi, anche reperendoli in altre regioni limitrofe.

VALANGHE. La nuova neve presenterà scarsi legami con il vecchio manto nevoso per la presenza di strati deboli. Il pericolo valanghe dal pomeriggio sarà 4 (forte) su tutto il territorio. Saranno probabili distacchi spontanei di valanghe di medie e grandi dimensioni a tutte le esposizioni sia a debole coesione che a lastroni lungo i percorsi abituali in forte pendenza, anche sotto il limite del bosco. Localmente a Nord saranno possibili anche valanghe molto grandi. I fenomeni valanghivi potranno interessare i tratti della viabilità soggetta a pericolo al di sopra dei 500 metri. Il distacco provocato anche di grandi valanghe sui pendii ripidi può avvenire già al passaggio di un singolo sciatore/escursionista. Condizioni sfavorevoli alle escursioni, richiesta la massima cautela. Per il permanere delle situazioni di pericolo anche per le giornate di domani 29 e mercoledì 30 dicembre permane il grado di pericolo valanghe forte (4 su 5).

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. I principali fiumi sono sotto il livello di guardia.

DATI DI MAREA. Nella mattinata si è registrato a Grado un picco di marea pari a 1,31 metri alle 10:10 che ha causato allagamenti localizzati a Grado (Riva Bersaglieri). Per domani, 29 dicembre, è previsto un nuovo picco alle 9.30 pari a 127 centimetri sull'Isola d'Oro.

VOLONTARIATO. Da inizio evento hanno operato oltre 500 volontari per interventi di spargimento sale, sgombero neve, acqua alta e mareggiate.