Maltempo, Fiume Veneto avvia la stima dei danni

In riferimento alla violenta grandinata che interessato il territorio comunale di Fiume Veneto domenica 1 agosto, causando danni ai privati, alle imprese e al patrimonio pubblico, l’amministrazione comunale ha allestito a Bannia, in piazza Chiarandini e nel parcheggio del cimitero in via Bixio, due container per agevolare la raccolta straordinaria del verde e delle ramaglie.

Per quanto riguarda i danni, già domenica il Sindaco Jessica Canton ha provveduto a dare immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale Massimiliano Fedriga.

“Abbiamo pubblicato sul sito internet comunale (qui il link) – dichiara Canton - la modulistica e le informazioni da inviare al Comune per una prima stima preliminare dei danni subiti. Le informazioni saranno poi inviate al Dipartimento Centrale della Protezione Civile, affinché possa valutare la situazione per decidere in merito a un’eventuale stato di calamità e l’assegnazione di risorse. E’ bene precisare che in questa fase si sta procedendo a una raccolta di informazioni per avere un quadro più chiaro, in alcun modo la segnalazione inviata comporta l’automatico ristoro”.