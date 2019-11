Maltempo, fiumi in piena e allagamenti

Breve tregua per il maltempo, che si è abbattuto su tutta la regione. E' stata una nottata di super lavoro per i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e le squadre comunali della Protezione civile, impegnati a limitare i danni per allagamenti, smottamenti, alberi abbattuti dal vento e fiumi in piena. Dall'inizio dell'evento hanno operato in totale 528 volontari di 113 comuni, mentre le chiamate al NUE 112 nella serata legate al maltempo sono state una sessantina.

LA SITUAZIONE METEO. Il fronte principale ha lasciato la regione nella notte, spostandosi su Slovenia e Austria. Nella mattinata non avremo perturbazioni significative mentre nella notte tra sabato e domenica arriverà un altro fronte Mediterraneo.

Al mattino le precipitazioni saranno poco probabili e comunque non significative, mentre nel tardo pomeriggio riprenderanno e saranno più intense nella notte. Quota neve in media a 1.500 metri circa, più alta sulle Prealpi, forse più bassa nella notte sul Tarvisiano. Possibile intensificazione del vento da est o nordest in tarda serata.

GLI EFFETTI AL SUOLO. Nella tarda serata di ieri, in concomitanza con il passaggio del fronte, si sono verificati locali allagamenti che hanno interessato numerose località della pianura quali Tavagnacco, Pavia di Udine, Manzano, Pocenia, Valvasone Arzene; a Codroipo si è verificato l’allagamento di un sottopasso, mentre a Cervignano la caduta di un albero ha danneggiato delle vetture.

Anche nella Pedemontana e nella zona montana si sono registrati allagamenti che hanno interessato le località di Sequals, Gemona, Villa Santina e Moggio Udinese.

In provincia di Trieste allagamenti e cadute di alberi si sono registrati a Trebiciano e in località Bottazzo. Nella tarda serata di ieri si è registrato un nuovo picco di marea che ha causato disagi al villaggio del Pescatore di Duino, a Trieste e a Grado dove si è sommato l’effetto combinato di marea e precipitazioni.

Per quanto attiene la viabilità, risultano chiusi i guadi sui torrenti Malina e Cellina Meduna e la strada ex provinciale 38 del Cornappo per caduta massi.

Interventi di rimozione di piccoli franamenti su strade comunali sono stati eseguiti nel Cividalese.

A Barcis, è nuovamente esondato il Varma, costringendo alla chiusura in entrambe le direzioni della strada regionale 251. L'alta Valcellina, dunque, con i comuni di Erto e Casso e Cimolais, è al momento raggiungibile soltanto dal Cadore. Le squadre comunali stanno monitorando la situazione.

CORSI D’ACQUA e MAREA. Sono aperti i servizi di piena dei fiumi Tagliamento, Meduna e Livenza, è stato superato il livello di primo presidio a Venzone e di guardia a San Cassiano. Prosegue il monitoraggio dei principali corsi d’acqua, i livelli degli idrometri posti in pianura sono in aumento.

Il Tagliamento a Venzone ha raggiunto il colmo di piena di 3.74m alle 22.30 di ieri, alle 5.30 il livello a Madrisio era pari a 6.32 ed è in prossimità del picco. Sulla base dell’evoluzione e dei risultati del modello idrologico, si prevede che il colmo di piena transiti a Latisana attorno alle 11 con valori compresi tra i 7.5 e gli 8metri.

Attualmente la diga di Ravedis è in fase di laminazione. Gli scarichi complessivi dalle dighe di Ravedis e Ponte Racli sono di poco superiori ai 300mc/s in diminuzione. Sul fiume Isonzo nella notte sono transitati oltre 1000 mc/s ma i livelli, al momento, si mantengono sotto i valori di guardia, con portate in diminuzione. Il Lavia è esondato in comune di Campoformido mentre il fiume Sile è esondato in corrispondenza del ponte posto a confine fra i comuni di Azzano X e Pravisdomini. Per la giornata odierna non sono previsti picchi significativi di marea.