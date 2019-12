Maltempo, fiumi osservati speciali

Mentre le precipitazioni sono quasi ovunque terminate, restano osservati speciali i corsi d'acqua. Alle 19.30 il livello del fiume Meduna all’idrometro di Pordenone Ponte Meduna misura il valore di 20,44 m, superiore al valore di guardia posto a 20,15; per le prossime ore si prevede un progressivo calo; il valore massimo di 20,53 è stato raggiunto alle 18.

Il livello del Meduna all’idrometro di Visinale di Sopra misura 9,82 m, inferiore al valore di guardia posto a 10,00 m; per le prossime ore si prevede un aumento. Il livello all’idrometro di Tremeacque Meduna misura 8,78 m inferiore al valore di guardia posto a 9,50 m; per le prossime ore si prevede in aumento. Il livello del fiume Meduna all’idrometro di Pordenone Noncello misura il valore di 4,87 m inferiore al valore di guardia posto a 5,50 m e per le prossime ore si prevede in aumento.

Il livello del Livenza all’idrometro di San Cassiano Livenza misura 5,13 m, superiore al valore di guardia posto a 3,50 m e per le prossime ore si prevede un progressivo calo.

Alle 19.30 i valori di portata complessiva di Meduna-Cellina “Zona Conoidi” comunicati dai gestori degli impianti a monte hanno il valore di circa 228 mc/s, al di sotto del valore di guardia posto a 300 mc/s, valori in diminuzione.

Risultano aperti il Servizio di Piena per il fiume Meduna per i tratti arginati di competenza del Servizio Difesa del Suolo e il Servizio di Piena per il Fiume Livenza per i tratti arginali di competenza del Provveditorato OO.PP. - Genio Civile Udine. Nell’area montana le precipitazioni sono in esaurimento e in serata cesseranno ovunque.

Alle 14 il livello del fiume Tagliamento all’idrometro di Venzone ha raggiunto il valore di picco di 2.85 m; alle 19.30 il livello a Venzone è di 2,21 m superiore al valore di guardia posto a 1,90 m e per le prossime ore si prevede in graduale calo. Il livello del Tagliamento all’idrometro di Ponte Delizia ha raggiunto il valore di 1.57 m e per le prossime ore si prevede in leggero calo; all’idrometro di Madrisio ha raggiunto il valore di 5.91 m, superiore al livello di guardia di 4.60 m e per le prossime ore si prevede un lieve aumento; all’idrometro di Latisana ha raggiunto il valore di 6.52 m superiore al livello di guardia posto a 5.40 e per le prossime ore si prevede un aumento. Sulla base dell’evoluzione della piena e sulla base dei risultati del modello idrologico, si prevede il picco a Latisana tra l'1 e le 2 con valori massimi compresi tra i 6.80 e i 7.20 metri.