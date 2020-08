Maltempo, fortunali e mare agitato: tanti interventi di soccorso

Maltempo, fortunali e mare agitato. La giornata del 17 di agosto ha comportato un nuovo e coordinato intervento del personale della Guardia Costiera del Compartimento Marittimo di Monfalcone, per fronteggiare le richieste di soccorso giunte tramite numero blu (1530) e gli uffici dipendenti di Grado e di Lignano.

Le condizioni meteo avverse e il mare in tempesta hanno colto alla sprovvista un gruppo di diportisti che, nonostante le allerte meteo diffuse, hanno intrapreso la navigazione non riuscendo poi a rientrare in porto a Lignano a causa dei marosi.

A bordo della piccola unità da diporto quattro giovani che, non riuscendo più a manovrare in sicurezza per rientrare, hanno atteso l’intervento del battello pneumatico GC B16 per essere recuperati in sicurezza e trasportati direttamente in banchina dove, supportati dalla pattuglia di terra dell’Ufficio Locale Marittimo di Lignano, sono stati affidati alle cure del personale sanitario.

In contemporanea, poco distante dal Banco delle Mule di Muggia, una seconda unità di 12 metri a vela, con quattro persone a bordo, ha lanciato una richiesta di soccorso dopo aver disalberato. In questo caso l’imbarcazione, stretta nella morsa del mare agitato e del vento quasi a 60 nodi, aveva spezzato l’albero maestro dell’unità e uno degli occupanti era stato altresì colpito dal boma in volto.

L’intervento congiunto per il soccorso delle persone e per l’evacuazione medica è stato ancora più laborioso e rischioso dato che i militari del battello pneumatico GC B16 e della motovedetta SAR CP 846 hanno dovuto fronteggiare non solo il mare agitato, ma anche la presenza di detriti in acqua durante l’abbordaggio. Recuperate le persone, sono state sbarcate al “Molo Torpediniere”, per poi essere affidate alle cure del personale del 118.

Anche la rinomata area dei “Caregoni” non ha risparmiato le insidie del caso; un'unità a vela di 8 metri con due persone a bordo, a causa del meteo particolarmente avverso è finito in bassi fondali, incagliandosi. Provvidenziale l’intervento del battello pneumatico GC B44 della Capitaneria di Porto di Monfalcone che, raggiunto il mezzo in difficoltà, ha provveduto a disincagliarlo e ad assisterlo per la navigazione di rientro.

Tutti gli interventi, coordinati dalla sala Operativa della Guardia Costiera di Monfalcone, in sinergia con gli Uffici del Circondario Marittimo di Grado e dell’Ufficio Locale Marittimo di Lignano, hanno ancora una volta dimostrato la reattività alle situazioni di emergenza a mare. A fine giornate 10 sono stati i diportisti soccorsi, di cui una persona evacuata da bordo per un infortunio e immediatamente trattata dal personale sanitario.

Ancora una volta, prima di qualsiasi uscita in mare, i militari invitano ad avere tutte le informazioni nautiche, effettuare un controllo attento dell'unità e dei motori e di essere sempre informati sui bollettini meteo e sulle allerte di cattive condizioni meteo, che alla fine posso consentire di evitare spiacevoli situazioni.