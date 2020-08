Maltempo, frana nella notte a Taipana

Il maltempo di questa notte ha con-causato il cedimento di un versante lungo l'ex provinciale 38, all'altezza della progressiva chilometrica 18 + 200, nel comune di Taipana, al limitare con il comune di Nimis. La frana si è verificata poco prima dell'una di questa notte. Si tratta di un distacco di rocce che sono finite sulla carreggiata. Un masso è andato a incastrarsi sotto il guard-rail.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari della Squadra Comunale di Protezione Civile di Taipana, insieme ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli. Sono arrivati anche il sindaco di Taipana, Alan Cecutti, ed è stata informata tempestivamente anche la prima cittadina di Nimis, Gloria Bressani. Il tratto, purtroppo, non è nuovo a cedimenti di questo tipo. Per fortuna in quel momento non stavano transitando mezzi e nessuno è rimasto ferito.

Il sindaco di Taipana ha emesso un'ordinanza di chiusura del tratto. Nella mattinata di oggi sarà eseguito un sopralluogo per valutare la stabilità del versante. Informata anche la Saf che percorre questo tratto quotidianamente con le sue corriere di linea.

Danni da maltempo anche nella zona del Friuli Occidentale, in particolare a Fontanafredda e ad Azzano Decimo, per grossi rami pericolanti.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in provincia di Udine per la rimozione di piante cadute e a supporto dei colleghi di Portogruaro, questa notte, per un grosso ramo finito sulla carreggiata a Bibione, nel comune di San Michele al Tagliamento.

Interventi infine anche a Trieste per il forte vento di bora: i pompieri in questo caso hanno operato per infissi lasciati aperti e danneggiati dalle raffiche di vento.