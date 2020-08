Maltempo, frane e allagamenti in Fvg

Primi danni legati all'ondata di maltempo che, fino a domenica sera, interesserà la nostra regione. Ricordiamo che la Protezione civile ha diramato un allerta meteo arancione per tutta la giornata di domani, con l'esclusione dell'area giuliana (dove l'allerta resta giallo).

Il Tagliamento ha superato il livello di guardia. Allagamenti si segnalano a Paularo, Venzone, Amaro, Tarvisio-Fusine in Valromana, Tolmezzo e Chiusaforte. Caduta alberi ad Attimis e Vito d'Asio.

È bastata mezz'ora di pioggia, nel pomeriggio, nell'Isontino, per far intervenire, in diverse località, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Gorizia. Una dozzina le chiamate al 112 per disagi legati al maltempo ma non solo.

Nel comune di Moraro un fulmine ha colpito una pianta nel giardino di una abitazione. È stato necessario un sopralluogo dei pompieri per essere certi che la scarica non avesse provocato incendi o danni alla dimora.

Il personale dei pompieri è stato chiamato poi a Cormons sempre per danni causati da un fulmine che ha scaricato su una casa, colpendo e danneggiando il quadro elettrico. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Altro intervento a Sagrado dove una pianta è rovinata sui cavi elettrici. Ascensori bloccati, infine, in alcune palazzine di Grado.

Nell'area montana, si segnalano diversi smottamenti nel territorio di Pontebba. Due frane hanno interessato la statale 13 Pontebbana. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo con dei mezzi meccanici per la rimozione dei detriti finiti lungo l'arteria. Uno smottamento anche il lungo la viabilità ordinaria che da Pontebba Capoluogo porta a Cason di Lanza. Sta piovendo molto e le operazioni di messa in sicurezza della viabilità non sono semplici. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sei persone sono state sorprese dal maltempo a Paularo, mentre stavano scendendo da Casera Pizzul, dove stavano governando i loro animali. Hanno raggiunto una zona vicino a un corso d'acqua che si è improvvisamente ingrossato a causa delle forti piogge.

È scattato subito l'allarme e sul posto sono intervenuti i pompieri del Distaccamento di Tolmezzo, insieme al Soccorso Alpino. I volontari sono rimasti a loro volta isolati dalle acque del torrente. I Vigili del Fuoco, attraverso delle teleferiche stanno cercando di raggiungere le sei persone che, nel frattempo, sono riuscite a rientrare nella casera. Stanno bene ma le condizioni meteo sono critiche e i soccorsi non sono semplici.