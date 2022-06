Maltempo, frane e danni a Forni di Sopra

Un violento temporale questa mattina ha creato diverse criticità e alcuni danni in montagna, specialmente nella zona delle Dolomiti Friulane. A riferirlo è stato il sindaco di Forni di Sopra, Marco Lenna, che ha fatto il punto sulle problematiche registrate nel suo territorio.

Tra le situazioni ancora da risolvere, in particolare, i danneggiamenti che hanno interessato diverse baite in quota e il demanio sciistico.

"Speriamo di aver lasciato alle spalle il brutto momento vissuto questa mattina", ha spiegato il primo cittadino. "I lavori per il Vaia hanno tenuto, ma ci sono alcuni punti da mettere in sicurezza. La frana dal Cridola non ha creato danni a persone o abitazioni e questo è l'aspetto prioritario. Bisognerà intervenire sul demanio sciistico danneggiato e sulle baite, un ulteriore segnale che i fiumi vanno puliti e sghiaiati. Come sempre ringrazio la Protezione Civile locale, i volontari e i cittadini".