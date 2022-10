Maltempo, frane e smottamenti in Friuli

L'ondata di maltempo della notte ha provocato, in diversi comuni del Fvg, frane, smottamenti e alberi caduti lungo la viabilità.

Questa mattina, dalle 7 e fino alle 11.30, il personale del Comune di Castelnovo del Friuli, con il fattivo supporto dei volontari della squadra comunale di Protezione civile - tutti coordinati dal vicesindaco - ha lavorato per liberare la viabilità da una frana che ha interessato il tratto di strada tra la borgata di Celante a Castelnovo e la frazione di Manazzons di Pinzano al Tagliamento.

A seguito delle forti piogge della notte appena trascorsa, sulla carreggiata sono caduti materiale argilloso e pezzi di un muro di contenimento. Sono stati riempiti sei camion di materiale franato. Durante la mattinata, poi, sono stati spostati e tagliati alcuni rami spezzati che ostruivano alcune arterie del comune, consentendo il completo ripristino della viabilità.

A Faedis, i volontari della squadra comunale di Protezione civile, insieme agli operai del Comune, sono intervenuti questa mattina per un monitoraggio del territorio per verificare eventuali situazioni di criticità causate dalle forti piogge. Operai e volontari hanno controllato la viabilità e i territori relativi alle frazioni di Canebola, Stremiz, Gradischiutta, Valle e Costalunga (in generale tutta la parte alta del paese). E' stato bonificato un tratto di strada interessato da uno smottamento verificatosi lungo una viabilità della frazione di Gradischiutta. La carreggiata è stata messa in sicurezza con la rimozione di fronde di alberi, rami e materiale finito sulla carreggiata, permettendo così ai cittadini di transitare in sicurezza.

A Savogna d'Isonzo, i volontari della squadra comunale di Protezione civile hanno provveduto a rimuovere alcune piante che, a causa del vento e delle condizioni meteo avverse, si erano schiantate lungo le strade, in aree private e di accesso pubblico. La viabilità è stata messa in sicurezza, anche in collaborazione con gli operai del Comune. E' stato eseguito un attento un monitoraggio del territorio per garantire sicurezza e tranquillità alla comunità.