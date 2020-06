Maltempo, Friuli Occidentale e Bassa i più colpiti

Continua l'ondata di maltempo sul Fvg che, fino a questa sera, vede un allerta arancione su tutta la regione, a esclusione dell'area giuliana (dove l'allerta è gialla). Dall'inizio dell'evento si sono verificati rovesci temporaleschi sparsi. Intorno alle 15 di ieri un sistema temporalesco originatosi nel Trevigiano è entrato nel Pordenonese apportando piogge intorno ai 60 mm (Sacile e Brugnera) e raffiche di vento a 80 km/h (Brugnera). Successivamente, verso sera, alcuni rovesci e temporali hanno interessato in particolare Bassa pianura e Costa con cumulati intorno ai 40 mm.

Nella mattinata odierna si sono verificati dei rovesci temporaleschi quasi stazionari in particolare tra Latisana e Lignano con accumuli fino a 70 mm a Gorgo (30 mm in 3 ore). Sulla zona montana, da ieri, si sono succeduti rovesci sparsi con cumulati di pioggia complessivi fino a 100 mm sulle Prealpi Carniche, 80 mm in Carnia, 50 mm sulle Prealpi Giulie.

EVOLUZIONE. Nel corso delle prossime sei ore insisterà un flusso moderato di correnti meridionali umide e instabili, con rovesci e temporali sparsi e piogge in genere abbondanti. Non si esclude che qualche temporale possa portare piogge localmente più consistenti. Dal pomeriggio nei bassi strati, sulla costa, entrerà vento debole o moderato da est-nordest.

EFFETTI AL SUOLO. Dall’inizio dell’evento, sono stati registrati allagamenti a Porcia, Sacile, San Quirino e Latisana; a Fontanafredda anche grandinate con vento forte.

Si sono verificate cadute di alberi a Brugnera, a Sacile, Torreano, Prata di Pordenone, Castelnovo del Friuli e Marano Lagunare.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. Nel corso della notte è stato superato il livello di guardia del fiume Livenza e di conseguenza è stato aperto il servizio di piena da parte del Provveditorato OO.PP. Ieri pomeriggio è stata attivata la fase di preallerta per l’invaso del Tul, poi chiusa in serata. Stamattina, in funzione delle precipitazioni della notte, è stata riattivata la fase di prellalerta per l’invaso del Tul.

Non si sono registrate criticità sui fiumi Isonzo e Tagliamento.

Da inizio evento hanno operato complessivamente 106 volontari di 28 Comuni con 35 mezzi. Oltre al monitoraggio del territorio, hanno provveduto alla predisposizione di sacchi di sabbia a San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, Fiume Veneto e Cordovado.