Maltempo, fulmine colpisce una casa ad Aviano

Un fulmine ha colpito una abitazione a San Martino di Campagna di Aviano questo pomeriggio, distruggendo il tetto. I danni sono ingenti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito e le persone che vi abitano sono riuscite a mettersi in sicurezza per tempo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno steso un telo sul tetto per evitare che la pioggia danneggi ulteriormente l'immobile. L'edificio, infatti, non è agibile.

Per tutto il pomeriggio di oggi i pompieri hanno eseguito altri interventi di messa in sicurezza della viabilità per la caduta di alberi verificatasi nella giornata di ieri.