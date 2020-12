Maltempo, Grado chiede lo stato di calamità

"Questa mattina abbiamo inoltrato al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e agli altri soggetti interessati la richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità naturale a seguito delle avversità atmosferiche occorse nei giorni scorsi che, oltre ad una nuova diffusa erosione della spiaggia, hanno interessato in particolare le campagne di Boscat e Fossalon, in un contesto agricolo già gravemente provato dalla siccità di quest'estate", informa il sindaco di Grado, Dario Raugna.

"Il danno provocato, al momento non quantificabile, deriva dalla perdita del raccolto del frumento già seminato e del mancato raccolto di verdure e ortaggi che risultano essere stati completamente sommersi".

"Il dirigente del Servizio Ambiente, Maria Genovese, ha allegato alla richiesta una breve relazione illustrativa a cui seguirà una più esaustiva quantificazione dei danni provocati dal maltempo", prosegue Raugna. "Inoltre, già nelle scorse settimane abbiamo inviato alla direzione della Protezione civile regionale un sollecito in ordine al risarcimento dei danni provocati dall'eccezionale acqua alta del novembre 2019 di cui non si hanno più notizie, nonostante l'interessamento trasversale e a più livelli di vari esponenti politici. Dalle ultime informazioni in nostro possesso, ci è stato comunicato che questi fondi sarebbero fermi a Roma in attesa di ripartizione", conclude Raugna.