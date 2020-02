L'attesa ondata di maltempo si sta abbattendo, in queste ore, sulla nostra regione. In diverse zone si segnalano disagi per il vento forte e le intense precipiazioni, anche con grandine.

Sono molte le località del Friuli 'imbiancate', ma non dalla neve, dal centro di Udine alla periferia sud, passando per alcuni comuni del Medio Friuli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO