Maltempo, i fiumi restano sorvegliati speciali

In attesa del nuovo peggioramento meteo, che ha portato la Protezione civile regionale a diramare un allerta meteo giallo su tutto il Fvg fino alle 12 di mercoledì 20, continua la conta dei danni.

Nel corso della mattinata sono stati segnalati allagamenti nei comuni di Pontebba, Osoppo, Tarvisio e Pagnacco. Segnalati alberi abbattuti a Ruda, Attimis e Montenars.

CORSI D’ACQUA E INVASI. Nella giornata di ieri il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha attivato il canale scolmatore Corno-Tagliamento fino alla massima capacità per evitare la piena del torrente Corno nel Codroipese; è stata inoltre utilizzata la cassa di laminazione del torrente Cormor a Sant’Andrat per laminare la piena ed evitare l'interruzione della linea ferroviaria Trieste-Venezia. Prosegue il servizio di piena sui fiumi Tagliamento, Meduna e Livenza.

Gli scarichi degli invasi di Ravedis e Ponte Racli alle 11 sono di 338 mc/s in diminuzione. I livelli di tutti i fiumi sono costantemente monitorati e non si evidenziano criticità in corso.

VIABILITA’. Chiusa al traffico la regionale 24 “della Val Pontaiba” al km 3+650 tra Treppo e Ligosullo. Chiusa al traffico la regionale 465 “della forcella Lavardet e valle San Canciano” dal km 46+300 al km 46+500 in comune di Cercivento per frana in atto; attualmente in corso sopralluogo geologico per definire gli interventi da effettuare in emergenza e per la valutazione della situazione complessiva per il futuro ripristino delle condizioni di sicurezza del versante. Chiusa al traffico la regionale 63 “di Pala Barzana” in comune di Andreis; chiuso il sottopasso ferroviario a Fiume Veneto sulla regionale 60 “delle 5 strade” in attesa del deflusso delle acque del fiume Meduna. Chiusa la regionale 25 “di Tamai” nei pressi del rio Tamai in attesa del deflusso delle acque; a Pordenone chiuso il Ponte pedonale Adamo ed Eva.

Riaperta al traffico la regionale 355 “della val Degano” a Forni Avoltri; la transitabilità è consentita fino a Sappada, in quanto la strada è chiusa per frana sul versante veneto.

VOLONTARIATO. Sono ancora aperti i Centri operativi Comunali di Tolmezzo e Lignano Sabbiadoro. Continua la sorveglianza tratte arginali di competenza statale sul fiume Tagliamento da Ronchis a Lignano Sabbiadoro. Nella mattinata sono stati attivati circa 140 volontari di 50 Comuni per monitoraggio territorio e interventi per allagamenti e taglio alberi abbattuti. Alcuni interventi puntuali per svuotamento scantinati. Da inizio evento sono stati attivati quasi 1.100 volontari con 310 mezzi di quasi tutti i 215 Comuni della regione.

Da inizio evento le chiamate arrivate alla Sala Operativa Regionale che risponde al numero verde 800 500 300 da parte di cittadini e volontari impegnati nelle attività di soccorso, intervento e di monitoraggio territorio, sono state più di mille. Nella mattinata le chiamate registrate al servizio del NUE112 legate al maltempo sono una cinquantina per allagamenti.

SITUAZIONE METEO. Dopo il passaggio del fronte sul nord Italia giungerà aria più secca. Martedì sul Tirreno si approfondirà un'altra depressione che richiamerà correnti umide da sud verso la regione.

Cielo variabile. A est possibili rovesci isolati. Dalla sera peggioramento con precipitazioni in genere moderate.