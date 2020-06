Maltempo, i pompieri mettono in sicurezza un serbatoio di Gpl

Diverse squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute questo pomeriggio a Tarpezzo di San Pietro al Natisone, per la bonifica di un serbatoio fuori terra contenente Gpl. Collocato su un pendio, a seguito dell'ondata di maltempo di questi giorni poteva, infatti, rappresentare un potenziale pericolo visto che l'area è stata interessata da frane e l'abitazione adiacente è stata evacuata proprio per il rischio legato all'instabilità del pedio.

Sul posto il Nucleo specializzato Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) del Comando di Venezia, una squadra del nucleo di Trieste e personale del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Cividale del Friuli. La ditta che gestisce l'impianto era impossibilitata a effettuare lo svuotamento in quanto non era possibile raggiungere in sicurezza il contenitore. Si è quindi deciso di procedere con lo svuotamento del contenuto residuo di Gpl (circa 300 litri) con la tecnica della combustione del prodotto, che è stato convogliato in un'apposita torcia all'esterno. L'operazione si è svolta nella massima sicurezza. Il serbatoio da mille litri, sarà quindi rimosso da parte della ditta.