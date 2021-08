Maltempo in Friuli, auto colpita da un ramo a a Cervignano

Mentre sul Friuli imperversava il maltempo, intorno a mezzanotte, lungo la strada statale 14, a Cervignano del Friuli, il conducente di una vettura Mazda che stava transitando lungo l'arteria è stato colpito da un grosso ramo che ha danneggiato la vettura in più punti.



Fortunatamente l'uomo alla guida della macchina, una persona del posto, non è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, per la rimozione degli alberi che sono caduti in quel punto, a Scodovacca, a poca distanza dal cimitero.