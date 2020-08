Maltempo in Friuli, blackout a Grado

Forte vento, un po' di grandine e pioggia battente nelle prime ore di questa notte, domenica 2 agosto 2020. I Vigili del Fuoco del Comando di Udine sono intervenuti a Udine e nei paesi dell'hinterland, in particolare a Remanzacco, per la rimozione di 4 piante schiantate sulla strada.

I Vigili del Fuoco di Pordenone, invece, sono intervenuti a Sacile e a Roveredo in Piano, sempre per la rimozione di piante finite sulla strada. Nessuna persona è rimasta ferita.

A Grado, dalle 22 e per circa un'ora, si è verificato un blackout che ha interessato diversi quartieri della cittadina balneare. In questo caso non si tratterebbe di un evento legato al maltempo ma a una problematica legata ai cavi della corrente elettrica.

È stato necessario, infatti, anche l'intervento dei tecnici dell'Enel. Nessuno è rimasto intrappolato nell'ascensore.

I pompieri isontini sono intervenuti anche lungo la regionale che da Aquileia porta a Grado, per un principio di incendio sterpaglie che ha interessato il limitare della carreggiata, forse per il getto di un mozzicone di sigaretta. Il rogo è stato domato prontamente.