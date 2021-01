Maltempo in Friuli, frane e problemi alla viabilità

Il Fvg è investito da un'ondata di maltempo, con allerta meteo arancione - in vigore fino alle 12 di oggi - su Friuli Occidentale e Carnia e giallo sulla pianura friulana.

Il passaggio notturno del primo fronte ha determinato pioggia cumulata in 12 ore di 60-100 mm in Carnia, 40-60 mm sulle Alpi Giulie, 120-140 mm sulle Prealpi. La quota neve si è attestata in media tra i 1.100 e i 1.500 metri; oltre quest’ultima quota si sono accumulati circa 20-50 centimetri di neve fresca (valore stimato) piuttosto bagnata. Il vento ha raggiunto i suoi massimi intorno a mezzanotte, con raffiche a 120 km/h sul Matajur, 100 sul Canin, 110 sul Rest.

Sul Canin a quota 1.837 sono caduti 106 centimetri di neve, che ha raggiunto un'altezza di 434 centimetri; a Baldass (Claut) sono caduti 70 centimetri, per un cumulato di 265 centimetri; sul Varmost sono caduti 53 centimetri di neve per un totale di 206 centimetri, stessa quota totale anche a Pramosio, mentre ha raggiunto i 197 centimetri a Sauris di Sopra.

Sull’alta pianura sono caduti in media 60 mm di pioggia. Il vento di Scirocco ha superato i 60 km/h sulla costa.

EVOLUZIONE. Nelle prossime 12 ore il ramo freddo del sistema frontale determinerà ulteriori precipitazioni in genere abbondanti specie a est, con ulteriori 20-50 mm di pioggia e quota neve in calo verso i 500-700 metri circa. Il vento sarà moderato o sostenuto da sud-ovest.

EFFETTI AL SUOLO E VIABILITA’. Il sindaco di Chiusaforte Fabrizio Fuccaro viste le consistenti nevicate in quota, a scopo precauzionale per il rischio valanga dal Monte Poviz, ha disposto l’evacuazione di cinque persone nella frazione di Sella Nevea.

Ecco i principali aggiornamenti. Restano chiuse al traffico la regionale 73 "Del Lumiei" dal km 0+00 al km 3+100 (in comune di Ampezzo); la regionale 76 Della Val Raccolana dal km 19+000 al km 27+450 (nei comuni di Chiusaforte e Tarvisio); il tratto in guado lungo la regionela 27 km 11+500/13+500 (Rauscedo); il tratto in guado lungo la regionale 51 km 4+000/5+800 (Cordenons - Murlis).

Altre segnalazioni: smottamento ad Attimis sulla strada verso borgo Pecol; intervento previsto in mattinata; smottamento a Tarcento, lungo la strada verso Uccea, in località Molinis; anche qui intervento previsto in mattinata; si registra la caduta di un albero a Majano sulla strada verso Forgaria.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. Situazione sotto controllo, raggiunti alcuni livelli di attenzione sul Tagliamento a Madrisio e sul Cormor a Basaldella e a San Cassiano sul Livenza; nelle prossime ore si prevede il raggiungimento dei livelli di attenzione anche sul fiume Isonzo.

VOLONTARIATO. Sono operativi per monitoraggio e delimitazione aree a rischio i volontari di Protezione civile dei comuni di Chiusaforte, Attimis, Majano e Tarcento.