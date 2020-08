Maltempo in Friuli, piogge violente e grandine ma l'afa non molla

Il maltempo che questo pomeriggio si è abbattuto sulla regione si è spostato dall'Isontino e la zona del Carso, dove erano previsti temporali localmente anche forti, per raggiungere la Bassa friulana e spingersi verso Udine. In entrambe le province si sono verificati allagamenti di abitazioni private e strade, ma nessuna persona è rimasta ferita nè si registrano incidenti, se non lievi disagi alla viabilità. La pioggia di oggi, però, non ci ha liberato del caldo e dell'afa di questi giorni. Caldo e afa che non abbandoneranno la regione facilmente, almeno non prima di venerdì 14 agosto.

Vediamo quindi le previsioni meteo dell'Osmer Arpa Fvg per i prossimi giorni.

Mercoledì 12 agosto

Al mattino su tutte le zone cielo poco nuvoloso con Borino sulla costa. Dal pomeriggio sulla zona montana nuvolosità variabile con locali temporali che più tardi potrebbero interessare localmente anche le altre zone. Non si esclude qualche temporale forte. Ancora caldo afoso.

Giovedì 13 agosto

Cielo da poco nuvoloso su pianura e costa a variabile sui monti, con maggiori annuvolamenti in genere nel pomeriggio e la possibilità di locali temporali, in genere meno probabili sulla costa. Il caldo sarà in lieve attenuazione, ma rimarrà afoso.

Venerdì 14 agosto

Nuvolosità variabile con più sole al mattino, più nubi dal pomeriggio e rovesci o temporali sparsi. Caldo afoso, ma in misura minore rispetto ai giorni precedenti.

Sabato 15 agosto

Su pianura e costa sereno o poco nuvoloso, sui monti variabilità pomeridiana con qualche locale rovescio o temporale.