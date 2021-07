Maltempo in Friuli, temporali e vento forte

Forti raffiche di vento e poi pioggia intensa sul Friuli. Nel tardo pomeriggio il maltempo si è abbattuto sul Friuli Occidentale e nella zona di Udine, causando cadute di alberi e rami e disagi alla circolazione.

L'Osmer Arpa del Fvg aveva previsto per oggi possibili locali rovesci o temporali anche forti.

I Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono stati interessati da interventi a causa del maltempo. Alle 20 sono stati effettuati nove interventi prevalentemente legati all'abbattimento di alberi, alcuni dei quali sulla sede stradale. Al momento la Sala Operativa del Comando sta gestendo numerose chiamate variamente distribuite nel territorio e che saranno soddisfatte nell'arco del turno notturno.

Le previsoni per domani, mercoledì 28 luglio

Cielo da poco nuvoloso su pianura e costa a variabile sui monti, dove dal pomeriggio saranno possibili locali rovesci o temporali che, in serata, potrebbero interessare anche pianura e costa. Sulla costa e in quota soffierà vento da sud-ovest moderato. Non si esclude che qualche temporale possa essere forte.

Giovedì 29 luglio

Prevalenza di cielo sereno con venti di brezza. Sui monti dal pomeriggio possibile qualche maggiore annuvolamento locale e non si esclude qualche breve pioggia. In pianura caldo afoso di pomeriggio.

