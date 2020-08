Maltempo in Friuli, un fulmine colpisce una casa a Magnano in Riviera

Il maltempo del pomeriggio di oggi ha causato diversi danni in provincia di Udine. I Vigili del Fuoco sono intervenuti, in particolare, a Magnano in Riviera, dove un fulmine ha colpito un'abitazione, causando diversi problemi all'impianto elettrico.

In quel momento in casa c'era tutta la famiglia. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e il fulmine non ha causato principi di incendio. Il vento forte e la pioggia battente hanno causato la caduta di due alberi sulla viabilità nel comune di Cercivento.

Le piante sono state tagliate dai pompieri che hanno messo in sicurezza la viabilità. Nessuna auto in transito è stata colpita.

Problemi anche a Tavagnacco per rami finiti sulle strade. Le condizioni meteo avverse, in particolare in montagna, hanno reso necessaria la sospensione delle ricerche del cittadino tedesco di 60 anni di cui non si ha più notizie ormai da sei giorni. Per domani mattina è prevista una finestra di bel tempo.

È in quel momento che le squadre dei Vigili del Fuoco riprenderanno le operazioni di ricerca con il supporto delle unità cinofile, nel tentativo di trovare quest'uomo, che conosce bene la zona e che era uscito l'8 agosto scorso per andare a cercare funghi.