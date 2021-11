Maltempo in Fvg, acqua alta a Grado e Trieste, Tagliamento oltre il livello di guardia

Piogge abbondanti e acqua alta sulle coste della regione, dopo il maltempo di questi giorni. Sul territorio regionale si è registrato un’esondazione di rio minore a Paularo e alberi caduti a Vito d’Asio, Forgaria nel Friuli, Talmassons, Tarcento. A Lusevera un albero caduto su una linea elettrica ha causato un innesco di incendio boschivo. Attività di monitoraggio è stata eseguita da parte dei gruppi comunali di Protezione Civile in varie zone del territorio regionale. Sul fronte della viabilità è stato chiuso al traffico il guado di Rauscedo (SR PN 27 - Vivaro) sul torrente Meduna. Alle ore 3:13 il fiume Tagliamento a Venzone ha superato il valore di guardia di 1,90 m raggiungendo il valore massimo di 2,80 m alle ore 7.00. Si prevede che il picco di piena raggiungerà l’idrometro di Latisana attorno alle ore 21.00 di oggi. A Grado l’acqua alta ha raggiunto un valore di picco di 1,37 mslm tra le 20.30 e le 21.00 allagando alcune vie cittadine. La situazione è stata costantemente monitorata dalle squadre comunali di protezione civile anche nei comuni di Muggia e Duino Aurisina (Villaggio del Pescatore).



Il bollettino della Protezione Civile

EVOLUZIONE

Venerdì 5 novembre

Sabato 6 novembre

Domenica 7 novembre

il Molo Audace si presentava parzialmente inondato, come si vede nelle foto realizzate da, ma anche le spiagge friulane sono state interessate dal fenomeno. Sull'intero territorio regionale in questi giorni le precipitazioni sono state molto abbondanti, tanto da raggiungere il limite della criticità a Sella Nevea, nelle ultime 24 ore. Il pluviometro diha registrato infatti 192 mm nelle ultime 24 ore a Sella Nevea.

Una saccatura atlantica, scendendo sul Mediterraneo, ha attivato verso il nord-Italia un intenso flusso umido meridionale che ha anticipato il passaggio di un fronte freddo nella mattina di oggi. Sono stati registrati, dall'inizio dell'episodio, oltre i 130 millimetri sulle Prealpi Carniche e sulle Prealpi Giulie, fra i 10 e i 50 millimetri sulla pianura pordenonese, fino a 75 millimetri sulla pianura udinese, valori compresi fra 50 e 130 millimetri su gran parte del territorio montano, con nevicate oltre 1800-2000 metri di quota.Sulla costa ha soffiato Scirocco con raffiche fino a 70 km orari e le precipitazioni sono state più attenuate.Il passaggio del fronte sulla regione si è concluso nelle prime ore di giovedì 4 novembre., con quota neve in calo fino a 1400 metri circa. Sulla costa soffierà Libeccio moderato in attenuazione. Vento moderato da sud-ovest anche in quota ma in attenuazione.Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni, a cura diAl mattino variabile o nuvoloso, in giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso con maggiore nuvolosità in montagna. Su pianura e costa soffierà Bora moderata.Sui monti cielo sereno, su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile per nubi in quota. Sulla costa soffierà Bora da moderata a sostenuta. Zero termico a 1800 metri circa.Cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino sulla costa soffierà Borino. Zero termico in risalita fino a 3000 metri circa.