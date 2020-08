Maltempo in Fvg, bomba d'acqua nel Goriziano

Ondata di maltempo anticipata nel Goriziano, nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio 2020, in attesa dell'arrivo di forti piogge previste per domenica. I Vigili del Fuoco del Comando Isontino sono intervenuti dalle 16 e fino alle 17.30 per una bomba d'acqua che ha colpito, in particolare, Gorizia e Capriva del Friuli.

Oltre alla pioggia battente anche grandine. Nel capoluogo isontino i pompieri sono intervenuti per uno spandimento di acqua dal tetto, per l'allagamento di due abitazioni e per altri danni d'acqua.

A Capriva del Friuli, invece, un grosso albero è caduto in piazza. È stato rimosso, anche in questo caso, grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza altre piante pericolanti lungo la viabilità. Una decina gli interventi in tutto. Nessuna persona è rimasta ferita e non ci sarebbero danni alle auto. Dopo l'ondata di maltempo, breve ma intensa, è tornato il bel tempo, con un elevato tasso di umidità.