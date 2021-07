Maltempo in Fvg, decine di interventi anche in serata

Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco e delle Squadre della Protezione Civile in Friuli Venezia Giulia per l'ondata di maltempo che, dal tardo pomeriggio di ieri, ha colpito la nostra regione. Nella notte e nella prima serata diversi rami sono caduti sulla carreggiata nella zona di San Vito al Tagliamento dove i pompieri hanno operando anche stamattina.

Nell'Udinese la zona più colpita è stata quella del capoluogo friulano e poi Codroipo, Varmo, Rivignano Teor, Basiliano e Bertiolo con alberi e rami caduti sulla strada e sulle case.

Una saetta ha colpito un traliccio dell'alta tensione che si è incendiato, originando un blackout nella zona sud di Codroipo. Diversi gli allarmi che sono scattati questa notte a causa di sbalzi di tensione.

Nell'Isontino, invece, colpite Grado e Gradisca d'Isonzo, non per danni d'acqua o alberi ma per l'incendio di quadri elettrici e lampioni, colpiti dai fulmini. Piante e rami sono caduti lungo la viabilità anche in area giuliana, in particolare lungo l'ex strada provinciale 8, nel comune di Monrupino, tra Zolla e Repen. Nessuna persona è rimasta ferita.