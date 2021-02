Maltempo in Fvg, ma da domani torna il grande freddo

Piove su tutta la regione e in diverse località è attivo il monitoraggio della Protezione Civile, coordinato dalla Sala Operativa di Palmanova.

Oggi, su tutta la regione sono previste precipitazioni da abbondanti su costa e pianura a generalmente intense sulla pedemontana e sui monti – come specifica il bollettino meteo Osmer Arpa Fvg. Saranno possibili anche temporali, mentre in montagna abbondanti nevicate oltre i 700-1000 metri sulle Alpi, 1000-1300 metri sulle Prealpi, localmente a quote inferiori. Venti moderati da sud in quota, anche sostenuti sulla costa con possibile acqua alta. A Grado alle 8 di questa mattina si è registrato il picco, con 125 centimetri.

A Nimis, a causa delle piogge, è stato chiuso un guado.

Torna il grande freddo

Dopo la pioggia di mercoledì, sulla regione tornerà l'inverno, con un brusco calo delle temperature e gelate. Vediamo nel dettaglio le previsione meteo Osmer Arpa Fvg per i prossimi giorni.

Giovedì 11

Cielo sereno o poco nuvoloso con venti moderati da nord-ovest in quota con qualche raffica locale anche a fondovalle. In giornata soffierà Bora moderata sulla costa, in intensificazione dalla sera quando ovunque farà decisamente più freddo.

Venerdì 12

Cielo sereno sui monti, poco nuvoloso per temporanee velature su pianura e costa. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta o forte e fredda e sulla costa. Farà decisamente freddo con gelate notturne su tutta la regione.