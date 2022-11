Maltempo in Fvg, quasi 200 chiamate per allagamenti e vento forte

Sta lasciando la nostra regione l'ondata di maltempo che ha portato intense precipitazioni su tutto il Fvg e neve oltre i 40 centimetri in montagna. Nella serata sono previste inizialmente ancora precipitazioni in genere moderate o localmente abbondanti, in progressivo esaurimento poi nel corso della tarda serata e della notte. La situazione rimarrà pressoché invariata anche per la quota neve, che si manterrà intorno ai 1000/1200 metri sulle Prealpi, 800 metri nelle zone interne della Carnia e fino a fondovalle nel Tarvisiano, dove le nevicate potrebbero prolungarsi, seppur attenuandosi, fino alle prime ore di mercoledì.

Il vento di Bora andrà calando d'intensità in tarda serata e fino al mattino di mercoledì rimarrà da moderato a sostenuto, attenuandosi poi completamente. Sulla costa saranno ancora probabili mareggiate in serata e nella mattina di mercoledì sarà ancora probabile il verificarsi di acqua alta, seppure in misura più moderata rispetto a oggi. Mercoledì in giornata non sono attese precipitazioni.

Alla luce delle previsioni, la Protezione civile Fvg ha prorogato l'allerta - ma con livello giallo - fino alle 12 di giovedì 24 per possibili criticità legate all'acqua alta sulla costa.

Previsioni meteo:

Mercoledi 23: nella notte e nelle prime ore del mattino sarà probabile ancora vento da nord-est inizialmente sostenuto in quota e sulla costa, ma che sarà poi in decisa attenuazione nel corso della mattinata. Sulla costa al mattino probabile acqua alta.

Giovedi 24: sulla costa al mattino sarà probabile acqua alta; in giornata non sono poi previsti fenomeni meteorologici significativi.

EFFETTI AL SUOLO. Nel pomeriggio le segnalazioni sono relative ad alberi e rami caduti nell’Isontino, nel Cividalese e nelle Valli del Natisone. Nell’area delle Prealpi carniche si sono avuti alberi e rami caduti nei comuni di Frisanco e Cluzetto. I livelli dei corsi d’acqua sono attualmente sotto il livello di guardia.

NUE 112. Al servizio Nue 112 dalle 7.30 sono arrivate 180 chiamate legate al maltempo. Nella mattinata (fino alle 10) sono pervenute chiamate dalle città di Trieste, Grado e Muggia per problematiche legate all’acqua alta. A partire dalle 13 hanno invece cominciato a confluire nella centrale dell’emergenza chiamate perlopiù legate alle piogge diffuse e, quindi, alle problematiche legate al deflusso delle acque, i territori maggiormente coinvolti in questa seconda fase sono stati quelli delle ex province di Trieste e Gorizia. Registrate, inoltre, alcune chiamate puntuali nel Comune di Fontanafredda, Pordenone, Udine, Cividale e Premariacco.

Dalle 16 alle 17 sono arrivate 15 chiamate legate al maltempo, 14 da Trieste e una da Gorizia.

Da inizio allerta hanno operato 149 volontari della Protezione civile e 63 mezzi dei Comuni interessati per interventi e monitoraggio sul territorio.

Sono quasi 150 le richieste di soccorso, riconducibili al maltempo, che sono giunte tra le 8 e le 17 alle sale operative dei comandi dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia. Limitate a tre le richieste per allagamenti nella zona di Grado, ma sono 35 gli interventi portati a termine dai Vigili del fuoco isontini. 25 quelli eseguiti dal personale del comando di Pordenone e una quindicina quelli che hanno impegnato il comando di Udine, dove si segnala anche il danneggiamento del tetto di un capannone a Corno di Rosazzo.

A Trieste dove le raffiche di Bora hanno superato i 100 km/h i Vigili del fuoco sono stati impegnati su una cinquantina di interventi. Le tipologie d'intervento - oltre agli allagamenti di Grado - sono state quelle dovute al vento come alberi caduti o pericolanti, caduta intonaci, danni a finestre e tetti.

Si segnala l'impegnativo intervento della squadra Speleo Alpino Fluviale del comando Vigili del fuoco di Trieste che, nel pomeriggio, ha impiegato circa quattro ore per mettere in sicurezza la copertura di un tetto, danneggiato dalla bora, in via D'Azeglio a Trieste. Saliti sul tetto dello stabile, un palazzo di cinque piani, i pompieri hanno individuato dei punti idonei per ancorarsi e dopo aver indossato gli imbraghi di sicurezza hanno avviato le operazioni, che hanno interessato un camino dello stabile e circa 200 metri quadrati della guaina catramata a copertura del tetto e che, danneggiata dalle raffiche del forte vento, rischiava di cadere sulla strada sottostante, creando pericolo per la pubblica incolumità.