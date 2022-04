Maltempo in Fvg, raffica d'interventi dei pompieri

A causa dell'ondata di maltempo che sta investendo, dal primo pomeriggio, la nostra regione, i Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia in sole sei ore hanno eseguito quasi cento interventi di soccorso tecnico urgente, per danni provocati principalmente dal forte vento, che si è poi unito alle precipitazioni, anche intense.

Allagamenti, alberi caduti e pericolanti, intonaci, finestre e altri elementi pericolanti o caduti sono le principali richieste arrivate alle sale operative, impegnando i Vigili del fuoco di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

Tra le 12 e le 18 sono una quarantina gli interventi eseguiti dal personale del Comando di Udine, una ventina quelli eseguiti dai pompieri di Trieste e altrettanti nel Friuli Occidentale, mentre una decina sono state le richieste portate a termine dal personale del comando di Gorizia.

Nelle immagini, un albero caduto a Basiliano e il tetto di una stalla scoperchiato nel comune di Mereto di Tomba.

Le previsioni Osmer Arpa Fvg. Oggi, cielo nuvoloso o coperto, con piogge in genere moderate, più abbondanti sulla fascia orientale; quota neve in calo fino a 800-1000 metri. Saranno possibili anche temporali, specie su pianura e costa nel pomeriggio. Al mattino sulla costa vento sostenuto da sud, dal pomeriggio vento da nord anche forte sui monti, poi Bora da sostenuta a forte su pianura e costa.

Domenica 10 aprile: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso; farà piuttosto freddo, con possibili locali gelate anche in pianura, oltre che sulla zona montana. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso o variabile; non è escluso qualche rovescio locale. In giornata venti a regime di brezza.

Lunedì 11 aprile: l'anticiclone favorirà stabilità atmosferica, con cielo sereno o poco nuvoloso; nella notte e di primo mattino saranno ancora possibili locali gelate anche in pianura. Dal pomeriggio cielo variabile sulla fascia prealpina. Venti a regime di brezza.