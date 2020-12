Maltempo in Fvg, tanta neve, allagamenti e nuove frane

SITUAZIONE. Dalle 9 sulla regione sono state osservate precipitazioni abbondanti, più intense sulla pianura e sulla Pedemontana orientali, con cumulati massimi intorno a 60 mm, mentre sulla pianura pordenonese sono caduti mediamente fra i 15 e i 30 mm, in Val Tramontina 60 mm. La quota neve si è mantenuta piuttosto bassa, fra 300 e 400 metri su tutto il territorio montano, con nevicate più abbondanti oltre gli 800 metri in Carnia e nel Tarvisiano. Soffia vento da est-nordest, Bora moderata in pianura, sostenuta a Trieste, con raffiche intorno a 70 km orari. A Grado e nell'area triestina è stata osservata acqua alta.

EVOLUZIONE. Nelle prossime ore sono confermate precipitazioni diffuse da abbondanti a intense, localmente anche molto intense e saranno possibili anche dei temporali. Nevicate, anche intense, oltre 300-400 metri circa. Soffierà Bora moderata in pianura, da sostenuta a forte sulla costa, vento sostenuto da sud-est in quota. Tali condizioni proseguiranno probabilmente fino a tarda serata, poi però nella notte è possibile un'attenuazione delle precipitazioni, ma da mercoledì mattina e poi fino alle ore centrali della giornata, sarà probabile una nuova ripresa delle precipitazione abbondanti, localmente intense. Giovedì ancora precipitazioni sparse intermittenti, in genere deboli o moderate.

EFFETTI AL SUOLO. Attualmente sono impegnati 380 volontari sul territorio con 116 mezzi.

Frane-smottamenti: in comune di Manzano segnalato dai Vigili del fuoco uno smottamento su strada locale.

In Comune di Trasaghis, località Braulins, l'ex Sp36 da Braulins a Bordano, tra le due gallerie, presenza masso sulla strada.

A Prato Carnico, località Prico, distacco di un vecchio muro di contenimento lungo la strada comunale per Prico.

Allagamenti segnalati nei comuni di Cervignano del Friuli, Manzano, Sedegliano e San Martino al Tagliamento.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Maniago e Spilimbergo stanno intervenendo da due direzioni sulla SP57 che collega il lago di Redona alle grotte di Pradis per liberare la strada da alberi e linee elettriche caduti a causa della neve, e raggiungere l'abitato di Campone. La squadra di Maniago salendo da ovest lungo la SP57 ha avanzato con non poche difficoltà tra la nevicata continua e ulteriori alberi caduti. La squadra di Spilimbergo è avanzata invece da est, sempre sulla SP57 e dalle grotte di Pradis ha dovuto avanzare con i soli mezzi fuoristrada. Situazione ulteriormente complicata dalle comunicazioni non facili e dall'impossibilità di fare manovra con gli automezzi, in strade già normalmente strette.

Nel corso della giornata è stata realizzata dai volontari della Protezione civile in coordinamento con i tecnici della Difesa del suolo e della Protezione civile ’impermeabilizzazione dell’argine sinistro del fiume Meschio in comune di Caneva. Sempre nel comune di Caneva, intervento di implementazione funzionale delle opere di regolazione mediante telecontrollo della vasca di laminazione torrente Grava.

A Lauco, dissesto in una strada tra Vinaio e Plugna.

A Forni Avoltri, alberi caduti tra capoluogo e frassenetto. Frazioni alte isolate. Sta intervenendo un'impresa boschiva.

A Socchieve danneggiamento guado Lumiei, attualmente quasi isolate località Avari.

A Forni di Sotto lungo la statale 52, km 40+ Frana in strada, sta intervenendo FvgStrade ma ci sarà bisogno di intervento a monte.

A Verzegnis, chiusa per franetta via Ambiesta.

A Rigolato, un rio crea problemi alla regioale 355 e a una cabina Enel.

A Forni, lungo la regionale 552 al km 48 - estensione e aggravamento situazione di criticità.

A Trasaghis, segnalato un cedimento della sede stradale lungo la viabilità comunale Peonis - Quel di Forchia in località Brintuela.

A Ovaro, segnalati problemi alla viabilità comunale ad Agrons-Corva, lungo la 'Stentaria, lungo la Forestale Mione-Valina e Mione-Malga Navas, alla viabilità forestale Mione-Mozza-Mione.

A Comeglians, interruzioni alla viabilità comunale Tualis - Salars, in comune di Ravascletto; alla Panoramica delle Vette (località Claupa); in località Margò lungo la strada per la segheria e sulla viabilità interna a Maranzanis.

BLACKOUT. Enel comunica che da inizio emergenza sono state impegnate oltre 100 risorse con diversi mezzi e sono già stati installati 10 gruppi elettrogeni. Nei Comuni di Forni di Sotto e Forni di Sopra sono stati azionati i gruppi elettrogeni a garantire l’alimentazione della sottorete. Segnalate 100 utenze disalimentate nei Comuni di Forni di Sotto, Rigolato, Paularo, Resia, Prato Carnico (F.lli Solari) e in loc. Pradibosco (albergo), oltre a Pordenone (zona allagata). Complessivamente sono state 1.200 le utenze disalimentate.

VIABILITA'. Tutte le imprese sono impegnate lungo le strade statali e regionali con tutti i mezzi. Chiusa anche la regionale 110 di Passo Pramollo.

La A23 chiusa al traffico dei mezzi pesanti che viene deviato lungo la viabilità alternativa. Abbondanti nevicate lungo le statali 13 e 52, la regionale 355 e la regionale 465 in particolare a partire da Amaro e in tutte le strade a partire circa dai 300 mt di quota-

Anche lungo la regionale 646 abbondanti nevicate. Slavina in località Cima Sappada: chiusa la regionale 355 dalla parte di Sappada.

Un camion a Rigolato attualmente blocca la strada perché incastrato. Si sta cercando di bloccare tutte le auto che tentano di imboccare la regionale 355 perché rimarrebbero bloccate in entrambi i sensi. Situazione critica: si chiede evitare spostamenti se non per emergenze.

Chiusa la regionale 123 dello Zoncolan, la regionale 24 da Ligosullo a Paularo. La statale 52 è stata riaperta a senso unico alternato, chiusa invece al km 59+600 (chiuso Passo Mauria); la regiona 465 chiusa dal km 10+596 al km 15+700; chiusa anche la regionale 40 di Paularo; lungo la regionale 60 delle Cinque Strade chiuso sottopasso ferroviario a Zoppola per esondazione del Meduna; la regionale 49 “Di Prata”: chiusa nel tratto tra località Rondover (Porcia) e Prata di Sopra per esondazione Rio Sentiron; le regionale 25 "Di Tamai": chiusa in località Tamai (Brugnera) causa esondazione Rio Sentiron. In Comune di Claut la strada della Val Settimana è ulteriormente dissestata per crollo di difesa spondale con dissesto su tratto di viabilità a valle della località Lastre. In Comune di Tarcento verso Oltretorre, viabilità interrotta.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. Nel bacino del Cellina - Meduna, gli scarichi delle dighe alle 16 sono complessivamente pari a 137 mc/s, con valori in diminuzione, è attivo il Servizio di Piena. I livelli agli idrometri di riferimento lungo l’asta sono rimasti al di sotto del livello di guardia e sono in diminuzione. Sotto osservazione il torrente Cormor che ha superato il livello di riferimento di 2 metri a Basaldella.