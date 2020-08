Maltempo in mare, soccorsa anche una famiglia con bambini

Sei le richieste di soccorso, pervenute in rapida successione alla Sala Operativa di Monfalcone attraverso il numero per le emergenze in mare 1530, per l’improvviso peggioramento delle condizioni del mare, ieri pomeriggio, martedì 11 agosto.

Alle 16.15 circa, a causa del mare grosso, un natante da diporto di 5 metri con due persone a bordo, in navigazione nei pressi di Marina Nova, ha lanciato una chiamata di soccorso perchè rischiava di finire sugli scogli.

Il piccolo natante è stato abbordato dal personale del battello pneumatico GC B44, facendo calare una seconda ancora per la stabilità del mezzo. Passato il temporale, il natante è rientrato in autonomia.

Un secondo sos è stato lanciato da una barca a vela di circa 10 metri con avaria al motore, in navigazione di rientro da Porto Buso verso le marine di San Giorgio di Nogaro. Il conduttore dell’unità era in difficoltà a causa delle forti raffiche di vento. Tramite l’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, sono usciti i mezzi dei piloti del porto che in sinergia con il locale Comando della Guardia Costiera, hanno raggiunto e soccorso la barca traendola in sicurezza fino ai propri ormeggi.



La terza chiamata da, anche questa con difficoltà a causa delle condizioni meteo avverse. Una motovedetta specializzata nella ricerca e soccorso, la CP 881, ha raggiunto la barca in difficoltà, sincerandosi delle condizioni delle persone molto spaventate dal maltempo. La barca, assistita dalla motovedetta, ha proseguito in sicurezza e con propri mezzi per il rientro.La motovedetta è stata poi dirottata a supporto di, con, in prossimità delle bocche del Primero, uno dei canali di accesso alla laguna di Grado. L’unità a vela non riusciva a dar fondo all’ancora ed i due occupanti, seriamente provati, non potevano mantenere il controllo dell’unità. Sono così stati trasbordati sulla motovedetta, mentre l’unità a vela è stata accompagnata e ormeggiata in porto a Monfalcone alle 20.30.Alle 17 sos di un. A causa del motore in avaria, il conduttore non riusciva a mantenere il controllo del mezzo, ma il mare particolarmente mosso nascondeva il natante alla visuale dei soccorritori. È stato pertanto necessario usare dei segnali luminosi di emergenza per poter individuare la posizione del mezzo.Le persone a bordo, fortemente provate, sono state trasbordate in sicurezza sul battello pneumatico GC B44, con l’attivo supporto degli Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua, della Croce Rossa Italiana, che si sono tuffati in acqua per raggiungere gli occupanti della barca.Ulteriore chiamata di soccorso, sempre in contemporanea, daAlla luce dei numerosi interventi effettuati, l'invito rivolto ai diportisti è quello di adottare semplici regole e principi di buon senso per una navigazione sicura. Oltre a controllare sempre la funzionalità del proprio mezzo, è importante pianificare le uscite compatibilmente alle previsioni meteorologiche ed alle escursioni di marea, la cui variazione può essere molto significativa. Inoltre, sia in navigazione sia all’ancora, è essenziale valutare costantemente le condizioni meteo marine, poiché proprio gli improvvisi peggioramenti del tempo, tipici di questa stagione, possono creare notevoli difficoltà. È anche fondamentale controllare le dotazioni di salvataggio e monitorare il livello del carburante. Infine, è utile esercitarsi periodicamente a contrastare i momenti di panico che possono crearsi a bordo, in determinate situazioni.