Maltempo, iniziata la conta dei danni. 'Il Fvg non sarà lasciato solo'

E’ in corso, a Trieste, la riunione con il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli. Arrivato da Venezia, dove ha seguito l’evoluzione della terribile mareggiata che ha colpito la città, Borrelli ha incontrato il governatore Massimiliano Fedriga, il vice Riccardo Riccardi e l'assessore Fabio Scoccimarro che, alla luce dei danni registrati in molte località della costa Fvg, da Trieste a Lignano, passando per Grado, la Laguna e alcuni comuni della Bassa, ieri hanno chiesto lo stato di emergenza.

Borrelli ha dato importanti rassicurazioni, sottolineando che il Fvg non sarà lasciato solo. "Assicureremo a tutti i cittadini, compresi quelli del Friuli Venezia Giulia, gli stessi diritti e gli stessi trattamenti di Venezia”, ha detto Borrelli. “Da parte del Governo, non ho mai avuto indicazioni di privilegiare un territorio anziché un altro”.

"Una stima dei danni è difficile per ora, servirà tempo", ha concluso Borrelli.

Dopo la tappa a Trieste, il capo della Protezione civile si sposterà a Grado con i vertici della Regione per rendersi conto di persona dei danni provocati dalla mareggiata sull’Isola d’Oro, una delle località più duramente colpite.